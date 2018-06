Fluxo migratório se deve a fracasso político, diz Letta As ondas de imigrantes que se arriscam em perigosas viagens através do Mediterrâneo para chegar à Europa são o resultado do "fracasso da Primavera Árabe", disse o primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, nesta segunda-feira. O premiê pediu que as autoridades europeias revisem a política regional para o Norte de África e outros locais.