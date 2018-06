FMI: acordo com Ucrânia deve sair nos próximos dias

Lagarde disse que um pacote de ajuda é necessário para estabilizar a economia da Ucrânia, mas não forneceu detalhes sobre o montante ou sobre as exigências que o FMI poderá fazer ao país.

Lagarde, que está em Pequim para participar do Fórum de Desenvolvimento da China, também falou sobre o país asiático, dizendo que uma reforma fundamental da economia é mais importante do que estímulos de curto prazo. "Melhor investir capital de longo prazo como educação e saúde" do que adotar medidas de curto prazo, disse, acrescentando que isso deixaria o país com uma base mais sólida para o futuro. Lagarde disse ainda que a China deveria investir mais em serviços e adotar medidas pera reduzir as desigualdades. Fonte: Dow Jones Newswires.