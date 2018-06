FMI confirma que Venezuela terminará 2015 com ‘a maior inflação do mundo’

WASHINGTON - A Venezuela terminará o ano de 2015 "com a maior inflação do mundo", em torno de 160%, algo que está relacionado à "grande vontade de mudança" registrada nas recentes eleições legislativas, afirmou na quarta-feira Alejandro Werner, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Na Venezuela, o que estamos vendo é uma situação social na qual os problemas econômicos estão levando a uma grande vontade de mudança", explicou Werner em uma entrevista exclusiva à agência de notícias EFE na sede do FMI em Washington, em referência à vitória da oposição nas eleições legislativas de domingo.

O diretor ressaltou que a base de dados do FMI sobre as projeções mundiais "apontam que a Venezuela teve a maior inflação do mundo em 2015, ao redor de 160%".

"Uma inflação de três dígitos, perto de níveis hiperinflacionários, distorce quase todas as decisões econômicas, provoca escassez e uma situação de descontrole econômico", afirmou Werner ao descrever o panorama atual no país.

As últimas previsões da entidade para a Venezuela são de uma contração econômica de 10% ao término de 2015. "Os indicadores são: déficit fiscal de dois dígitos, a inflação mais alta do mundo, desabastecimento de produtos básicos, escassez extrema de divisas, desconexão total com a economia internacional. Claramente é um momento no qual são necessárias grandes mudanças para restabelecer certa normalidade", ressaltou.

No entanto, ele disse que a Venezuela "pode sair por si só" da crise, sem precisar recorrer à ajuda internacional, já que não acumula uma "grande dívida" e seus problemas se derivam de "uma situação interna de excesso de despesas financiadas por emissão primária (Banco Central)", à qual acrescentou a abrupta queda do preço do petróleo.

"Um bom projeto de políticas contribuirá para restabelecer a ordem. Não estamos vendo uma crise de financiamento em uma economia que teve acesso aos mercados e acumulou passivos que hoje vencem e procura novos credores", salientou Werner, lembrando que o FMI não tem relações com o governo venezuelano há anos.

Quando Hugo Chávez estava à frente do governo, ordenou em 2007 a retirada do país do FMI e do Banco Mundial (BM). Na Venezuela existe um sistema de controle de mudanças desde 2003, que impede o livre acesso às divisas e obriga particulares e empresas a canalizarem seus pedidos por meio de vários mecanismos.

Este controle cambial abriu caminho para um mercado paralelo, no qual o preço do dólar quintuplica a taxa de câmbio oficial, o que está relacionado à elevada inflação que afeta o país, segundo analistas políticos e financeiros. /EFE