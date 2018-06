FMI critica alterações no orçamento húngaro para 2013 O Fundo Monetário Internacional (FMI) mostrou neste sábado insatisfação a respeito do plano da Hungria de fazer correções no orçamento do país para 2013. O governo húngaro anunciou alterações, em uma combinação de cortes de despesas e aumento de impostos, no início deste mês para convencer as organizações internacionais de que pode manter sob controle o seu déficit orçamentário.