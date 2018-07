FMI declara-se pronto para retomar contato com Grécia

"Nós recebemos os resultados das eleições na Grécia e estamos prontos para trabalhar com o novo governo de forma a ajudar a Grécia a conquistar o objetivo de restaurar a estabilidade financeira, o crescimento econômico e a recuperação dos empregos", disse um porta-voz do FMI em Los Cabos, no México, onde terá início nesta segunda-feira a reunião do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo). As informações são da Dow Jones.