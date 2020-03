FMI nega US$ 5 bilhões pedidos pela Venezuela para combater o coronavírus

CARACAS - O Fundo Monetário Internacional (FMI) negou o pedido de ajuda da Venezuela para lidar com o novo coronavírus. Nessa terça-feira, 17, o Caracas havia feito uma solicitação de US$ 5 bilhões para enfrentar a pandemia.

Em carta, o presidente do país, Nicolás Maduro, pediu ao FMI que considerasse conceder "um mecanismo de financiamento" por 5 bilhões de dólares do fundo de emergência do Instrumento de Financiamento Rápido.

No entanto, o FMI não autorizou a liberação da verba. De acordo com um funcionário da instituição financeira ouvido pela agência francesa AFP, a negativa se deu pela "falta de clareza" envolvendo o reconhecimento internacional do governo da Venezuela, o que não permitiria uma análise da solicitação.

Segundo Maduro, os recursos contribuiriam significativamente para fortalecer os sistemas de detecção e resposta diante da pandemia.

Esse foi o primeiro pedido de ajuda solicitado por Maduro ao FMI, e o primeiro da Venezuela desde 2001. A última visita de uma missão técnica da agência a Caracas foi em 2004. /AFP