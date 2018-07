FMI quer escolher novo diretor na semana que vem

O FMI (Fundo Monetário Internacional) anunciou nesta segunda-feira, 20, que espera tomar uma decisão sobre o nome do novo diretor-gerente até o dia 30, quinta da próxima semana.

De acordo com o organismo, durante esta semana dois dos principais candidatos - o presidente do Banco Central mexicano, Agustín Carstens, e a ministra das Finanças da França, Christine Lagarde - serão entrevistados.

A francesa é considerada favorita para substituir Dominique Strauss-Kahn, também francês, envolvido em um escândalo sexual ao ser acusado por uma camareira de estupro. O escândalo levou DSK - como é conhecido - a renunciar em maio.

Cartens deve se reunir com o conselho executivo do FMI na terça-feira, segundo um comunicado do órgão. A ministra francesa será entrevistada na quarta-feira. Nos encontros, Carstens e Lagarde devem apresentar suas posturas sobre os principais problemas que o FMI enfrenta. As intervenções deles serão publicadas no site do órgão, segundo a AP.

O FMI informou ainda que o conselho executivo vai se reunir no dia 28 de junho, terça-feira, para escolher seu novo diretor. O processo de escolha deve terminar no dia 30, de acordo com o organismo.

Com AP