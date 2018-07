FMI quer reformas mais profundas na Grécia, diz jornal

A Grécia tem se esforçado para atender as metas de orçamento e reformas para qualificar-se para o pagamento da próxima parcela de 8 bilhões de euros (US$ 11 bilhões) do pacote de resgate, de 110 bilhões de euros. Representantes do FMI, do BCE e da UE estão em Atenas avaliando as medidas tomadas pela Grécia para receber os recursos e esperam concluir sua avaliação no fim deste mês. As informações são da Associated Press.