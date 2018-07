FMI se diz pronto para apoiar Egito após as eleições O Fundo Monetário Internacional (FMI) se diz pronto para apoiar o Egito durante a transição do país para a democracia e espera manter laços com a nação após as eleições presidenciais, de acordo com Gerry Rice, diretor do departamento de relações exteriores do órgão. "Temos tido discussões construtivas e esperamos avançar nessas discussões uma vez que a eleição for concluída", afirmou em uma coletiva de imprensa, na última quinta-feira, em Washington, segundo uma transcrição postada no site do FMI.