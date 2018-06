FMI volta à Ucrânia para negociar parcela de empréstimo Uma equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) voltará à Ucrânia nesta terça-feira para novas conversas sobre a liberação de uma parte do pacote de empréstimo de US$ 17 bilhões. Enfrentando uma grave crise econômica e financeira, o governo ucraniano espera receber a parcela de US$ 2,7 bilhões dentro de um mês ou dois.