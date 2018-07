Foco em fazer dinheiro prejudica a família, diz papa

MILÃO - O papa Bento XVI celebrou uma missa a céu aberto para 1 milhão de seguidores em Milão, Itália, encerrando três dias de atividades destinadas a demonstrar apoio à família. Segundo o pontífice, o foco em fazer dinheiro prejudica a família, por criar uma sociedade injusta na qual o foco das pessoas está primeiramente em preocupações sobre si mesmos.

Tal pensamento, disse o papa, "cria uma competição feroz, fortes desigualdades, degradação do ambiente" e reduz as relações familiares "a convergências de interesses individuais frágeis".

Na noite de sábado, Bento XVI havia destacado o tema do fortalecimento da instituição familiar, lembrando de sua infância na Alemanha em uma casa onde havia música, grandes almoços de domingo e leituras litúrgicas compartilhadas.

O papa também lembrou na missa de domingo os habitantes de Emília-Romagna, onde 24 pessoas morreram em dois terremotos nas últimas semanas. Bento XVI prometeu 500 mil euros para as famílias da região com grandes necessidades, que serão distribuídos por bispos em cinco dioceses.

A visita de três dias do papa a Milão foi vista como um afastamento temporário do escândalo de vazamentos de informações no Vaticano que levou à prisão do seu mordomo pessoal.

As informações são da Associated Press.