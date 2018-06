Fogo amigo mata 10 soldados nas Filipinas

MARAWI - A força aérea das Filipinas matou por engano dez soldados que combatiam milícias islâmicas no sul do país na quarta-feira, 31, admitiu nesta quinta-feira, 1, o secretário de Defesa, Delfin Lorenzana.

"Um grupo das nossas forças armadas foi atingido por nossos próprios aviões e dez morreram", disse o secretário Lorenzana, afirmando que outros sete soldados ficaram feridos.

Em uma semana, 118 pessoas - 89 jihadistas, 10 soldados e 19 civis - morreram nos combates entre as forças do governo e membros do Estado Islâmico nos arredores de Marawi, cidade de maioria muçulmana na ilha de Mindanau.

O presidente Rodrigo Duterte declarou a lei marcial em toda região de Mindanau, onde vivem 20 milhões de habitantes. Os rebeldes muçulmanos em Marawi resistem desde a semana passada aos ataques aéreos e ataques terrestres das forças do governo. / AFP