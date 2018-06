Fogo consome área de mais de 132 mil hectares A onda de calor que atinge a Espanha, com temperaturas chegando a 40 graus, causou incêndios em diferentes pontos do país, especialmente nas Ilhas Canárias. As altas temperaturas atuaram como estopim do fogo que, apenas neste ano, consumiu mais de 132 mil hectares, segundo dados do Centro de Coordenação da Informação Nacional sobre Incêndios Florestais. Autoridades informaram que o calor e o vento, de até 50 km/h, fazem com que o fogo atue de maneira imprevisível e dificultam o combate.