Fogo destrói aldeia turística de mil anos

A imprensa estatal chinesa disse que o fogo começou em uma pousada e foi declarado como de causa acidental.

O incêndio começou por volta da 1h30 (15h30 de sexta-feira em Brasília). Dukezong tem mais de mil anos e é conhecida por suas ruas de pedras preservadas, edifícios antigos e cultura tibetana. A aldeia se situa no condado de Shangri-La, na região administrativa de Deqeng.

O condado, antes chamado de Gyaitang Zong, mudou de nome para Shangri-La em 2001, na expectativa de atrair turistas por causa da referência à terra mítica descrita no livro "Horizonte Perdido", de James Hilton, de 1933. Como centenas de outros condados e cidades chinesas, Shangri-La reformou sua área mais antiga, Dukezong, transformando-a em atração turística com dezenas de lojas e pousadas.

Fotos e vídeos transmitidos neste sábado mostraram Dukezong e seu labirinto de pequenos prédios de madeira tomados pelas chamas, que tornaram o céu vermelho. O incêndio destruiu 242 casas e lojas, deslocou cerca de 2.600 pessoas e queimou uma variedade de artefatos históricos, disse a agência estatal Xinhua.

A moradora He Yu disse ter acordado ao som de uma explosão e que viu a cidade velha em chamas. "O incêndio foi enorme. O vento estava soprando forte e o ar estava seco. Fiquei assustada, porque minha casa está a uma distância pequena da cidade velha. O fogo continuou a queimar e os bombeiros estavam lá, mas havia pouco que eles pudessem fazer, porque não conseguiam fazer os caminhões entrarem nas ruas estreitas da cidade velha", disse He.

Segundo o governo de Deqen, com os caminhões de bombeiros retidos do lado de fora, os moradores fizeram uma corrente para passar baldes de água na tentativa de conter o incêndio. Mais de 2 mil pessoas, entre elas bombeiros, soldados policiais, servidores públicos e voluntários participaram do combate às chamas e conseguiram controlar o fogo por volta das 11h da manhã (1h em Brasília).