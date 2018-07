Fogo e explosões deixam 17 mortos em Rangun Um incêndio provocou fortes explosões e matou 17 pessoas ontem em Rangun, maior cidade de Mianmar. Segundo autoridades locais, 108 pessoas ficaram feridas. O fogo atingiu 16 galpões, 76 casas e um templo budista. Os bombeiros não conseguiram determinar a causa do incêndio, mas as explosões ocorreram quando o fogo atingiu um depósito do governo que guardava produtos químicos. Uma cratera de 4,5 metros foi aberta no chão.