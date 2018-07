Fogo em fábrica mata mais de 200 no Paquistão

Um incêndio em uma fábrica de roupas da segunda maior cidade do Paquistão, Karachi, deixou mais de 200 mortos desde terça-feira à noite.

Analistas afirmam que o incêndio é um dos piores da história do país.

De acordo com bombeiros, a maioria dos mortos teriam sofrido asfixia, mas muitos morreram engolidos pelas chamas que destruíram o edifício.

No desespero, mais de 60 pessoas pularam do prédio de quatro andares e dezenas se penduraram do lado de fora das janelas.

Mais de 40 carros de bombeiros foram ao local para combater as chamas.

O governo afirmou que o prédio não tinha saídas de incêndio nem um plano de contingência.

A causa do fogo está sendo investigada, mas as chamas teriam começado com uma falha dos geradores elétricos.