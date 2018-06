Fogo em floresta do Novo México ainda não foi debelado Um incêndio na Floresta Nacional de Gila está forçando a evacuação de moradores das proximidades de uma cidade fantasma localizada dentro de uma propriedade particular no Novo México, nos Estados Unidos. Fortes ventos estão intensificando o incêndio que já se espalha por mais de 40 mil hectares. Segundo as autoridades, o incêndio ainda está incontrolável. Cinco helicópteros e mais de 600 bombeiros ainda lutam com as condições extremas do fogo.