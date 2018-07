Fogo em parque no Chile é parcialmente controlado

As autoridades do país acusam o israelense Rotem Singer, de 23 anos, de ter iniciado o incêndio, afirmando que ele não teria extinguido completamente uma fogueira num acampamento. Hoje, ele negou responsabilidade pelo ocorrido durante uma entrevista à rádio do exército israelense. "É importante que eu diga que não fui eu. Eles colocaram a culpa em mim", disse.

Caso seja condenado, Singer pode ser obrigado a pagar uma multa e a permanecer de 41 a 60 dias na prisão, embora a lei chilena permita que sentenças curtas sejam cumpridas em regime aberto, desde que a pessoa condenada apareça regularmente para prestar contas às autoridades.

Mais de 500 bombeiros estão tentando extinguir as chamas, que forçaram as autoridades a evacuar 40 turistas a e fechar o parque. As informações são da Associated Press.