Fogo em submarino não provocou vazamento, diz Rússia O Ministério das Emergências da Rússia disse que o incêndio em um submarino nuclear, que estava em um estaleiro no porto ártico de Murmansk, não provocou vazamento de material radioativo e não deixou feridos. Em comunicado reproduzido pela agência Itar-Tass, o governo disse que o incêndio no submarino Ecaterimburgo, na manhã desta quinta-feira, foi provocado porque não foram respeitados os procedimentos técnicos e ocorreu quando o navio atracava no estaleiro para reparos.