'Fogo eterno' se apaga por falta de pagamento O 'fogo eterno' em um memorial da 2.ª Guerra no Quirguistão apagou-se por falta de pagamento da conta de gás. Em crise, as autoridades da cidade de Bishkek não saldaram a dívida de cerca de US$ 9.400 do município com a companhia que fornece gás.