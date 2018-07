Fogo faz moradores deixarem cidade com laboratório nuclear nos EUA

Milhares de moradores da cidade de Los Alamos, no Estado americano do Novo México, deixaram suas casas devido a um incêndio florestal que está se aproximando cada vez mais da região.

Um dos maiores temores é de que o fogo atinja o laboratório de Los Alamos, um dos principais centros de pesquisa com armas nucleares dos Estados Unidos. Até agora as chamas já consumiram 30 prédios no sul da cidade, forçando o fechamento e evacuação do laboratório. Especialistas afirmam que todo o material radioativo está estocado em depósitos seguros, que não sofrerão com o incêndio.

Um longo trânsito se formou em uma das principais avenidas, mas não houve pânico entre as pessoas que estavam deixando a cidade.

As autoridades estimam que 2,5 mil moradores já haviam deixado a cidade. O chefe do corpo de bombeiros alertou que o fogo não vai se dissipar em poucos dias, e que pode até triplicar de tamanho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.