Fogo impede busca por desaparecidos em incêndio de balsa grega As chamas persistentes impediram pelo segundo dia consecutivo que os bombeiros e as equipes de resgates buscassem por corpos desaparecidos na balsa grega que pegou fogo a caminho da Itália no último domingo, dia 28. Ao menos 11 pessoas morreram no incêndio e as autoridades temem que mais corpos possam estar dentro da garagem onde o fogo começou.