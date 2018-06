Foguete de turismo espacial explode nos EUA

O foguete SpaceShopTwo, que sofreu o acidente, é geralmente pilotado por duas pessoas e estava sendo desenvolvido no porto aeroespacial de Mojave, ao nordeste de Los Angeles. "Durante o teste, o veículo sofreu uma séria anomalia resultando na perda da SpaceShipTwo", informou a empresa por meio de uma rede social.

Ken Brown, um fotógrafo que presenciou o incidente, disse que a nave de turismo espacial explodiu depois de ser separada de um avião que leva o equipamento até altitudes elevadas.

A companhia, fundada pelo bilionário britânico Richard Branson não deu detalhes sobre a possível causa da explosão, mas disse apenas que estava trabalhando com as autoridades para investigar o acidente. A empresa é uma das pioneiras no incipiente mercado de turismo espacial.

A SpaceShipTwo foi projetada para ser transportada por um jato especial e liberada no céu, antes de acionar seu foguete para uma viagem na órbita terrestre e retornar à Terra como um planador.

A Virgin Galactic, após terminar o desenvolvimento do foguete, pretende realizar voos turísticos a partir do seu porto espacial América, no Novo México, construído com investimento de US$ 4 bilhões. Fonte: Associated Press.