Foguete do governo sírio mata família inteira em Aleppo Um foguete do governo da Síria atingiu um vilarejo de rebeldes no nordeste do país nesta quarta-feira, matando seis membros de uma única família, segundo informações de ativistas. O aumento da violência na Síria tem levado a críticas de líderes internacionais. O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, pressionou a comunidade internacional a declarar o bombardeio do regime sírio um crime de guerra.