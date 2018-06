Foguetes atingem prisão e libertam detentos na Ucrânia

A fuga da prisão só foi possível depois que uma subestação que fornecia eletricidade ao complexo foi danificada, desativando o sistema de alarme.

O porta-voz do conselho da cidade de Donetsk, Maxim Rovinsky, afirmou que um tiro direto de foguete matou pelo menos um detento e deixou outros três gravemente feridos. Em meio ao caos, o representante afirmou que 106 detentos escaparam, incluindo algumas pessoas condenadas por assassinato, roubo e estupro.

Na semana passada, as forças do governo ucraniano intensificaram suas operações militares e sitiaram Donetsk, a maior cidade controlada pelos rebeldes no leste da Ucrânia. As trocas de disparos de foguetes e mortes por bombardeios se tornaram uma característica da vida diária do local e centenas de milhares pessoas decidiram deixar a região.

Fontes do serviço penitenciário da Ucrânia disseram mais tarde nesta segunda-feira que 34 presos haviam retornado à prisão, contudo ainda não houve confirmação oficial deste número. Fonte: Associated Press.