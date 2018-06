Foguetes contra aeroporto matam 2 no Paquistão Militantes lançaram três foguetes contra o aeroporto da cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, matando duas pessoas e ferindo outras 30, informaram autoridades. Mian Iftikhar Hussain, alto funcionário do governo, disse que um tiroteio se seguiu entre as forças de segurança e os agressores após o lançamento do foguete na noite deste sábado (hora local). Hussain é o ministro de Informações na província de Khyber Pakhtunkhwa, cuja capital é Peshawar.