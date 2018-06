Foguetes são disparados contra Israel após cessar-fogo

Jerusalém, 26/07/2014 - As Forças Armadas de Israel informaram que três foguetes foram disparados da Faixa de Gaza na noite deste sábado, após o Hamas rejeitar uma prorrogação de quatro horas no cessar-fogo. A trégua começou às 8 horas (no horário local) e Israel propôs estendê-la até a meia-noite, mas o Hamas não aceitou.

Os foguetes foram disparados pouco mais de uma hora após o término do prazo original do cessar-fogo. Enquanto isso, os militares israelenses orientaram palestinos que moram nas regiões mais afetadas pelo conflito a não voltarem para suas casas. Fonte: Associated Press.