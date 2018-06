Foi mesmo uma gafe de Kerry que lançou proposta russa? Parece que o plano russo de destruição do arsenal químico de Damasco, detendo uma ofensiva militar americana, é o resultado de um comentário desastrado do secretário de Estado John Kerry (uma gafe, se preferirem). Ele sugeriu a jornalistas que, se o regime de Bashar Assad desistisse de suas armas, o plano de ataque seria suspenso. Rapidamente, sírios e russos disseram que aceitavam a oferta. Mas vale reler o artigo na edição de 1.º de setembro do Haaretz - pouco notado na época - em que o jornalista israelense Barak Ravid indicou que estava sendo preparado um acordo muito similar ao que vem sendo discutido. Afinal, tanto o presidente americano, Barack Obama, quanto o russo, Vladimir Putin, estão interessados em uma solução diplomática.