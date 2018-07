Fonte do WikiLeaks é condenada nos EUA e pode pegar 136 anos de prisão

A justiça militar dos Estados Unidos considerou o soldado Bradley Manning culpado de uma série de crimes a ele atribuídos no âmbito do vazamento de segredos do país à plataforma digital WikiLeaks, mas o absolveu da denúncia de "ajuda ao inimigo", a mais grave das 21 acusações que pesavam contra ele.

Se fosse considerado culpado de "ajuda ao inimigo", Manning poderia ser condenado a pena máxima de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional.

Apesar de ter sido absolvido dessa acusação, Manning foi declarado culpado de cinco acusações de "roubo", cinco acusações de "espionagem", além de fraude informática e outras infrações enquadradas no código militar. Somadas, essas condenações podem resultar em pena de até 136 anos de reclusão.

A expectativa é de que sentença de Manning comece a ser divulgada amanhã. / AP