Fonte do WikiLeaks é internada na prisão

WASHINGTON - Chelsea Manning, a soldado americana condenada a 35 anos de prisão por vazar para o WikiLeaks dados sigilosos do governo dos Estados Unidos foi hospitalizada nesta quarta-feira, 6, após uma aparente tentativa de suicídio, informou a rede de TV CNN, citando fontes militares.

A soldado de 28 anos foi levada ao hospital depois de passar um período na solitária. O Exército americano, por meio de um porta-voz, se negou a discutir as circunstâncias do incidente.

A advogada de Chelsea, Nancy Hollander, disse por meio de nota que está ultrajada pelo fato de o Exército ter vazado à imprensa detalhes sobre a saúde de sua cliente e não ter informado sua equipe legal.

"Apesar do fato de eles terem informado a imprensa, nós, seus advogados, não conseguimos contatos com ela", disse a advogada. "Nós pedimos ao Exército que nos deixe falar com ela. Seus amigos e familiares estão preocupados com seu estado de saúde."

Chelsea foi condenada a 35 anos de prisão por crimes de Estado. À época, antes de mudar de gênero, ainda era Bradley Manning. Na prisão, começou a militar pelos direitos da população transgênero no Exército. /WASHINGTON POST