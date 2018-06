Fonte nega renúncia do presidente do BC do Egito A emissora estatal de televisão do Egito noticiou ontem que o presidente do Banco Central do país, Faruq El-Okda, havia renunciado, mas pouco depois a própria emissora divulgou outra notícia, citando uma fonte do gabinete de governo, negando a renúncia. Nos últimos dias aumentaram os rumores sobre a possível saída de Okda, em função de problemas de saúde.