Foragido, vice iraquiano viaja para o Catar O vice-presidente do Iraque, Tareq al-Hashemi, viajou ontem para o Catar, segundo um comunicado emitido pelo gabinete da vice-presidência. Hashemi estava foragido no Curdistão, norte do país, desde dezembro, quando a Justiça iraquiana emitiu um mandado de prisão contra ele. Representante da minoria sunita no governo, o vice-presidente foi acusado de chefiar esquadrões da morte pelo país e, apesar de negar todas as acusações, deixou Bagdá e conseguiu refúgio no norte, região de maioria curda. A nota oficial divulgada ontem diz que sua ida para o Catar é "uma viagem diplomática comum". A agência de notícias oficial do emirado, no entanto, prevê que Hashemi fique no país "por vários dias".