Força aérea da Itália resgata imigrantes em navio cargueiro

A Força Aérea disse na noite de quinta-feira que enviou um helicóptero a partir de uma base no sul da Itália para ajudar a Ezadeen, um navio que carregava a bandeira de Serra Leoa. Com isso, os funcionários da Guarda Costeira puderam ser levados até o local para garantir a segurança do navio e para que médicos subissem a bordo.

O comandante da Guarda Costeira, Filippo Marini, disse nesta sexta-feira que um imigrante tinha pedido ajuda, ao citar a falta de tripulação.

O número de pessoas a bordo não ficou claro, mas a agência de notícias Ansa disse que poderia chegar a 450 pessoas. Fonte: Associated Press.