Força Aérea do Paquistão mata ao menos seis militantes Jatos de combate do Paquistão mataram hoje pelo menos seis militantes e destruíram esconderijos em um instável distrito tribal do noroeste do país, disseram funcionários locais. O ataque aéreo ocorreu na área de Mamozai, em Orakzai, local conhecido por concentrar militantes, onde rebeldes buscaram abrigo em meio a uma operação militar no distrito tribal do Waziristão do Sul. "Pelo menos seis militantes foram mortos e 12 ficaram feridos em um ataque aéreo da Força Aérea do Paquistão", afirmou Javed Khan, funcionário do governo local. "Quatro esconderijos militantes foram destruídos no bombardeio."