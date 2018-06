Força aérea síria bombardeia cidade extremista

Os ataques atingiram o município de Al-Bab, na província de Aleppo, desde a noite de sábado até a manhã de domingo. As ofensivas foram relatadas tanto pelo coletivo ativista Aleppo Media Center como pelo Observatório Sírio para Direitos Humanos, organização com base no Reino Unido.

O diretor do Observatório, Rami Abdurrahman, afirmou que ocorreram 10 ataques no total, dos quais sete com uso das chamadas bombas barril. De acordo com ele, ao menos 21 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas. O Aleppo Media Center, por sua vez, estimou cerca de 30 mortos e 85 feridos.

A força aérea do presidente Bashar Assad lança ofensivas regulares contra as cidades controladas pelo Estado Islâmico, assim como contra áreas com concentração de outros grupos rebeldes. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos também está conduzindo uma campanha aérea contra extremistas na Síria. Washington garante, no entanto, que não realiza ataques coordenados com Damasco. Fonte: Associated Press.