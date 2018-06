Força Área dos EUA continuará por mais tempo no Mali

DJENNE, MALI - O transporte aéreo dos EUA de forças francesas que estão no Mali para combater extremistas islamitas deverá continuar por mais duas semanas, disseram funcionários do Pentágono, enquanto centenas de soldados africanos da Nigéria, Togo, Burkina Faso e Senegal estão se juntando à missão liderada pela França.

Os combatentes islamitas assumiram o controle de vastos trechos do deserto no norte do Mali, com o fraco governo agarrando-se obstinadamente ao sul, desde que um golpe militar na capital em março do ano passado desencadeou o caos.

A Força Área dos EUA está mantendo entre oito e 10 pessoas no aeroporto da capital do Mali para ajudar com a decolagem e aterrissagem dos voos, afirmou o Pentágono. A Força Área já fez cinco voos C-17 em Bamako, transportando mais de 80 soldados franceses e 124 toneladas de equipamentos, acrescentou o órgão.

A porta-voz da Departamento do Estado dos EUA Victoria Nuland disse que entre 700 e 800 soldados africanos estavam chegando no Mali terça-feira.

As informações são da Associated Press