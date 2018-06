Força-tarefa da Nigéria confirma 19 mortes em atentados

O major-general Jah Ewansiah afirmou que o número de mortos era maior do que havia sido relatado anteriormente ao conversar com o governador do Estado de Borno. Apesar da violência, ele destacou que a força-tarefa está "resoluta e comprometida a garantir que a paz seja completamente restaurada no estado de Borno, mesmo que isso signifique perder nossas vidas".

Milhares de soldados foram enviados para o nordeste da Nigéria depois de o país ter declarado estado de emergência em meados de maio. Fonte: Associated Press.