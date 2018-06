Forças afegãs e estrangeiras matam 60 perto da fronteira com Paquistão

CABUL - Tropas afegãs com o apoio aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram 60 militantes em uma batalha no sudeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, disse a agência de inteligência do Afeganistão nesta quarta-feira, 30.

O confronto começou quando cerca de 300 insurgentes da rede militante Haqqani e outros combatentes estrangeiros tentaram invadir bases afegãs no distrito de Ziruk, na província de Paktika, disse o serviço de inteligência do país em comunicado.

Paktika compartilha uma longa e porosa fronteira com regiões paquistanesas que combatentes estrangeiros e a rede Haqqani, aliada do Taleban afegão, utilizam como base. / REUTERS