Forças afegãs sofrem com redução da presença americana Já faz alguns meses que as forças afegãs tomaram a frente na luta contra o Taleban em mais de três quartos do território do país. Em razão disso, soldados tem sido mortos e feridos em ritmo recorde. Após a cerimônia de ontem, as normas em todo o Afeganistão devem ser as seguintes: ainda que haja unidades dos EUA por perto, as forças afegãs não contarão com apoio aéreo, helicópteros de socorro médico ou unidades de combate americanas parceiras. Se os afegãos estiverem com dificuldades, a Otan só virá em seu auxílio em circunstâncias extremas.