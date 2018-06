Forças anti-Assad abatem helicóptero em Damasco Rebeldes sírios afirmaram ontem ter derrubado um helicóptero do governo em Damasco. A TV estatal afirmou que a aeronave caiu perto de uma mesquita no distrito de Qaboon. O grupo opositor Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou que, após a queda, Bashar Assad intensificou os bombardeios no leste da capital.