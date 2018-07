Forças anti-Kadafi avançam sobre Sirte, na Líbia

A dificuldade em tomar Sirte por completo, seis semanas depois que os rebeldes entraram na cidade, tem prejudicado os esforços do Conselho Nacional de Transição (CNT) para estabelecer um prazo para as eleições, que devem levar o país a um regime democrático. A ofensiva do exército revolucionário começou ontem depois de três semanas de cerco à cidade, tempo em que milhares de civis fugiram. O líder de facto da Líbia, Mustafa Abdul-Jalil, chefe do CNT, disse que a batalha tem sido "feroz". Ontem, 15 soldados morreram e outros 180 ficaram feridos.

A cidade, localizada a 400 quilômetros da capital Trípoli, é chave para a unidade física do país, já que fica no centro de uma planície costeira onde a maioria dos líbios vivem. Sirte está a meio caminho entre o leste e o oeste da Líbia.

Mohammed al-Rajali, porta-voz das brigadas que atacaram a cidade pelo leste, disse que os soldados conseguiram o controle do centro de convenções Ouagadougou, um complexo que Kadafi usava para realizar encontros internacionais. A captura do local é um avanço significativo para os rebeldes. De lá, as forças pró-Kadafi dominavam toda a vizinhança de Sirte e tomavam de assalto as tropas rebeldes que tentavam entrar na cidade.

Os rebeldes também cercaram a Green Square e o palácio presidencial, no centro da cidade. Aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobrevoaram a região, mas não houve notícia de bombardeios. As informações são da Associated Press.