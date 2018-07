Forças anti-Kadafi desmentem prisão de filho de ditador em Sirte

O Conselho Nacional de Transição (CNT) da Líbia desmentiu ontem que Mutassim Kadafi, filho de Muamar Kadafi, tenha sido capturado em Sirte. Na quarta-feira, combatentes disseram que, depois de preso, o herdeiro do ditador foragido havia sido levado para Benghazi, onde seria interrogado. Naquela cidade, porém, um representante do governo interino afirmou que combatentes próximos a Mutassim foram detidos, mas que a captura do filho de Kadafi não estava confirmada.

Em Trípoli e em Benghazi, salvas de tiros foram disparadas para comemorar a suposta prisão. Pouco depois, ainda na quarta-feira, o porta-voz do CNT Jalal al-Gallal disse à Associated Press que "não há confirmação de que Mutassim Kadafi foi capturado". Juntamente com altos funcionários do regime do ditador, Mutassim, que já comandou o Conselho de Segurança Nacional líbio, estaria escondido em Sirte.

Combatentes ainda leais a Kadafi lutaram uma batalha desesperada ontem, a partir de um bolsão de resistência que fica cada vez mais reduzido em Sirte, afirmou a agência Reuters. O CNT posicionou tanques para concentrar o fogo nos prédios que abrigam atiradores pró-Kadafi.

"Temos o controle de toda a cidade, exceto pela vizinhança 'número dois', onde as forças de Kadafi estão cercadas", afirmou Khaled Alteir, comandante de campo dos revolucionários em Sirte. "Essa operação está terminando", afirmou o coronel Mohammad Aghfeer, do CNT.

Bandeiras verdes, que denotam a lealdade ao ditador, ainda tremulam no topo de muitos edifícios da cidade, mas segundo o conselho que luta contra o regime de 42 anos as forças de Kadafi já não estão coesas e usam apenas armas de baixo calibre e lançadores de granadas em sua resistência. "Notamos que cada um (kadafista) luta por si", afirmou o comandante de campo do CNT Baloun al-Sharie. Ontem, pelo menos 2 revolucionários morreram e 23 ficaram feridos, segundo fontes médicas.

Combustíveis. A petroleira ENI reabriu ontem um gasoduto entre a Líbia e a Itália, depois de o equipamento ficar fechado por oito meses. No período de teste, que dura até dezembro, 3 milhões de metros cúbicos de gás serão enviados diariamente. O CNT afirmou ontem que, desde o início da revolução, a Líbia importou US$ 1,6 bilhão em combustíveis e ainda tem de pagar US$ 890 milhões dessa conta. / AP e REUTERS