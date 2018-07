Forças anti-Khadafi avançam por Sirte

Tropas do governo interino líbio disseram neste sábado estar avançando sobre Sirte, a cidade natal de Muamar Khadafi e um dos últimos redutos do antigo regime, embora enfrentem mais resistência do que o esperado.

Apesar dos esforços, eles não conseguiram capturar um alvo chave, um centro de convenções onde ocorrem violentas batalhas.

Segundo o repórter da BBC Jonathan Head, que está nos arredores de Sirte, as forças pró-Khadafi ofereceram uma surpreendente resistência e permanecem leais ao que parece ser uma causa perdida.

Centenas de pessoas teriam sido mortas ou feridas na violência dos últimos dias e muitos permanecem presos em suas casas.

Milhares de civis já abandonaram Sirte, mas muitos permaneceram na cidade.

Na sexta-feira, as tropas avançaram para dentro da cidade, procurando assumir o controle de Sirte rua por rua. O governo de transição definiu a ofensiva como a batalha final pelo controle de Sirte.

O Conselho de Transição Nacional da Líbia atualmente controla quase todo o pais, mas Sirte é um dos bolsões ainda fiel ao antigo regime.

Fortes combates

Na sexta-feira, as duas facções em combate se atacaram com morteiros, foguetes e tiros de canhão na cidade situada a 360 quilômetros ao leste da capital Trípoli.

As forças anti-Khadafi assumiram o controle da Líbia há dois meses.

Forças pró-Khadafi ofereceram feroz resistência contra avanço de tropas do governo interino

O coronel Khadafi fugiu de Trípoli quando a capital caiu nas mãos dos combatentes que se opunham ao seu regime. Seu paradeiro permanece desconhecido, assim como o de alguns membros de sua família, enquanto outros buscaram exílio em países vizinhos.

Acredita-se que Khadafi não estaria em Sirte, que está sob cerco das forças interinas há duas semanas.

Após um dia de ávidos combates, as tropas do governo de transição voltaram a atacar alvos das forças pró-Khadafi no centro da cidade, onde ainda há dois ou três bolsões de resistência ao antigo regime.

As tropas do governo interino chegaram a Sirte a partir de Misrata, pelo oeste do país, e a Benghazi, pelo leste. Mas os combatentes encontraram forte resistência com ataques de tanques ao avançarem rumo ao centro da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.