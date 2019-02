Forças Armadas da Venezuela afirmam estar em 'alerta' para evitar violação das fronteiras

CARACAS - A Força Armada da Venezuela declarou nesta terça-feira, 19, estar em "alerta" para evitar uma violação do território com a entrada anunciada de ajuda humanitária no sábado 23 e reiterou sua "lealdade irrestrita" ao presidente Nicolás Maduro. O proncunciamento foi visto como um rechaço aos pedidos do presidente americano, Donald Trump.

"A Força Armada permanecerá mobilizada e alerta ao longo das fronteiras (...) para evitar qualquer violação à integridade de seu território", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, quem, em nome do alto comando militar, reiterou "irrestrita obediência, subordinação e lealdade" a Maduro.

O chefe militar acusou Trump de ser "arrogante" por pedir ao Exército venezuelano que aceite a anistia oferecida pelo líder da oposição Juan Guaidó e a romper com Maduro, avisando que, do contrário, "perderão tudo". "Reiteramos sem restrições obediência, subordinação e lealdade", afirmou Padrino. "Aqui temos presidente, aqui temos o comandante-em-chefe, Nicolás Maduro".

O ministro afirmou ainda que as Forças Armadas não permitirão a implementação de "um governo fantoche, subserviente, entreguista, antipatriótico" pela força. "Eles terão que passar por nossos cadáveres", afirmou.

Na véspera, Trump pediu aos militares venezuelanos que aceitem a anistia oferecida por Guaidó. Também afirmou que "os dias do socialismo e do comunismo estão contados" na Venezuela, Cuba e Nicarágua.

De Caracas, Maduro respondeu ao apelo do presidente americano aos militares: "Donald Trump acredita na potestade de dar ordens e que a Força Armada Nacional Bolivariana vai cumprir as ordens dele". "A Donald Trump, o chefe do império, vamos responder com a moral, com a verdade, com união. Subestimam um país inteiro", disse durante ato de governo transmitido pela TV venezuelana.

Mais cedo, Juan Guaidó também exigiu aos militares que deixassem entrar no país a ajuda humanitária, apesar de o governo de Maduro ter ordenado bloqueá-la por considerá-la o início de uma invasão militar americana. "A ordem está dada. De novo, senhores da Força Armada: permitam que entre a ajuda humanitária, têm a oportunidade de se colocar ao lado da Constituição, das necessidades do povo", assegurou o líder do Congresso.

Reconhecido como presidente interino por cerca de 50 países, Guaidó está preparando mobilizações em todo o país para acompanhar voluntários que irão à fronteira em caravanas de ônibus em busca de toneladas de remédios e alimentos, armazenados no Brasil, na Colômbia e em Curaçao.

"Em 23 de fevereiro, a ajuda humanitária de um jeito ou de outro vai entrar na Venezuela e em todos os cantos do país vamos nos mobilizar. As brigadas irão em caravana, enquanto haverá protestos (...). Não será através do medo que vão nos deter", assegurou. / AFP