Forças curdas recebem treinamento ocidental

As forças curdas iraquianas começaram a receber treinamento dos aliados ocidentais, em uma tentativa de reforçar a oposição contra militantes do grupo Estado Islâmico, afirmou uma autoridade de segurança do Curdistão nesta segunda-feira. O diretor-geral do ministério que supervisiona os militares curdos, Helgurd Hikmet, informou que França, Itália e Alemanha, além dos Estados Unidos, estão entre os países que ensinam os soldados da região a usarem os modelos novos de metralhadoras, morteiros, mísseis e robôs antibomba que receberam.

"Nós avisamos a todos os aliados, quando eles nos forneceram novas armas, que esses equipamentos exigem treinamento", disse Hikmet. "Então, agora todos os aliados que nos enviaram essas armas estão fornecendo treinamento."

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos e enviaram ajuda humanitária ao Iraque em agosto para ajudar as forças de segurança curdas no norte do país. A frança deu início a suas próprias ofensivas aéreas na semana passada. Outros países europeus também se comprometeram com o envio de armas para os curdos e com o fornecimento de ajuda humanitária aos mais de um milhão de refugiados.

Enquanto isso, uma onde de ataques suicidas realizados por membros do Estado Islâmico no oeste do Iraque mataram 40 soldados, disse um oficial iraquiano. As ofensivas, que ocorreram neste domingo na cidade de Sijir, a 70 quilômetros de Bagdá, prejudicaram os esforços do governo para retomar as cidades controladas pelos militantes no país.

Ao menos 68 soldados foram capturados pelo grupo extremista e, provavelmente, levados para a cidade vizinha de Faluja, afirmou o general do Exército Rasheed Fleih. Não houve comunicação com nenhum dos reféns desde o sequestro, neste domingo, disse ele. Fonte: Associated Press.