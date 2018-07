Forças da Líbia matam 20 em Misurata, dizem rebeldes Forças leais ao líder da Líbia, Muamar Kadafi, mataram 20 pessoas e deixaram mais de 80 feridas hoje, afirmaram rebeldes em Benghazi à France Presse. Os ataques ocorreram na cidade de Misurata, no oeste do país, com disparos de foguetes e bombas.