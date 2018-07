Forças de Assad deixam posições estratégicas Moradores da Síria afirmaram ontem que as forças do presidente Bashar Assad se retiraram de Hama - a quarta maior cidade do país - e diversas outras localidades ocupadas para a repressão aos protestos pela saída do líder do poder, que ocorrem há mais de três meses no país. A retirada surpreendeu ativistas e diplomatas. Os habitantes de Hama interpretaram a saída das tropas como uma vitória e celebraram a ação.