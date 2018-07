Forças de Assad matam 22 na Síria

O grupo pediu ontem à missão de observadores da Liga Árabe que visite urgentemente as áreas mais afetadas pela repressão do regime de Bashar Assad - alguns integrantes da missão já estão na Síria.

Em comunicado, os opositores indicaram que quatro corpos com marcas de tortura apareceram na localidade de Haula, na Província de Homs. As vítimas haviam sido detidas horas antes. A maioria dos assassinatos, de acordo com o Observatório, foi registrada na cidade de Homs e na Província de Deraa, no sul do país. / AFP