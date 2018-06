Forças de Assad tomam bairro em Homs, na Síria As forças leais ao presidente da Síria, Bashar Assad, tomaram neste sábado um distrito na cidade de Homs após um ataque que desencadeou uma crise humanitária, disse à AFP o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. "O exército lançou uma ofensiva há vários dias no bairro de Deir Baalbeh com bombardeio pesado e os ataques e os confrontos continuaram até os rebeldes se retirarem", disse o grupo.