Forças de Israel atiram contra palestinos na fronteira de Gaza

JERUSALÉM - Soldados de Israel atiraram contra dois palestinos que estariam tentando contornar a barreira na divisa com a Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 26, e feriram um deles, informaram fontes militares.

"Nossa forças viram dois suspeitos, um deles conseguiu escalar o muro. Após efetuar um disparo de advertência no ar, (os soldados) atiraram nas extremidades inferiores, O outro (suspeito) fugiu", disse uma porta-voz do Exército israelense.

O homem ferido foi transferido para um hospital israelense.

Na quarta-feira, um enfrentamento na fronteira de Gaza com Israel acabou com um miliciano palestino morto em um bombardeio israelense. A ação foi uma resposta ao disparo de atiradores contra uma patrulha militar na divisa com Gaza, que deixou um soldado israelense ferido.

Esse enfrentamento foi o mais grave desde que as milícias lideradas pelo Hamas e o Exército israelense puseram fim, em 26 de agosto, a um conflito de 50 dias que deixou dois mil palestinos e 70 israelenses mortos. /EFE